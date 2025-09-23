milano
Scontri tra ultras a Varese dopo lo scudetto del Napoli: assolti 32 tifosi azzurri

Il tribunale di Varese ha assolto 32 ultras napoletani accusati di resistenza e pubblico ufficiale per gli scontri che avvennero a Varese il 14 maggio 2023 con i tifosi lombardi dopo la partita Monza-Napoli. In quell’occasione un’auto cercò di investire un poliziotto.
La giudice Alessandra Sagone del tribunale di Varese ha assolto 32 ultras napoletani imputati in un processo con rito abbreviato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per gli scontri avvenuti nel centro di Varese dopo la partita Monza – Napoli il 14 maggio 2023. Nella ressa un'auto con a bordo un tifoso tentò addirittura di investire un poliziotto. 

Gli scontri cominciarono al 4 maggio di due anni fa, quando alcuni gruppi ultras e tifosi di basket di Varese hanno dato vita a disordini per impedire ai sostenitori del Napoli di festeggiare la vittoria dello scudetto nel centro della città. In quella occasione un gruppo di ultras lombardi aveva accerchiato un'auto con a bordo una famiglia di tifosi napoletani e l'aveva danneggiata. Altri varesini avevano aggredito due donne che sventolavano una bandiera azzurra. Ne era nata una vera e propria guerriglia per le strade di Varese. Per quegli scontri furono emessi provvedimenti di Daspo per 25 tifosi lombardi e diversi ultras furono denunciati.

Dieci giorni dopo, il 14 maggio, i napoletani risposero con un'azione punitiva in occasione della partita Monza-Napoli: un corteo di 50 auto e minivan con targhe alterate e con a bordo diversi ultras partenopei si era diretto da Milano a Varese. Secondo la Digos l'obiettivo era vendicare gli scontri del 4 maggio. La Polizia li fermò e li vece tornare indietro, dopo averli identificati. In quell'occasione furono daspati 25 tifosi napoletani.

