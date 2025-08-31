milano
Maxi Rissa tra tifosi di Como e Atalanta all’autogrill di Somaglia sull’autostrada A1: scontro con botte e petardi

I pullman di tifosi rivali si sono incrociati per caso all’autogrill di Somaglia (Lodi) sull’Autosole di ritorno dalle rispettive trasferte in Emilia-Romagna. Lo scontro con lancio di fumogeni e petardi immortalato dagli automobilisti sui social.
A cura di Francesca Del Boca
Si sono incrociati per caso, al ritorno dalle rispettive trasferte: da Parma i tifosi dell'Atalanta (dove hanno rimediato un pareggio di 1-1 con la squadra emiliana) e da Bologna quelli del Como, reduci dalla prima partita di campionato (persa 0-1) allo stadio Dall'Ara.

È nato così un parapiglia dall'incontro dei sette pullman che trasportavano centinaia di supporter dei due club lombardi, tutti fermi all'autogrill di Somaglia (Lodi) sull'autostrada A1, tra l'uscita Basso Lodigiano e quella del capoluogo di provincia. È successo nella tarda serata di ieri, poco dopo mezzanotte, al termine dei due match in Emilia-Romagna. Una semplice tappa panino che si è trasformata in un vero e proprio scontro di piazza tra ultrà storicamente rivali con botte, insulti, lancio di oggetti, fumogeni e scoppio di petardi, immortalati sui social da altri ignari viaggiatori.

Sul posto, oltre agli agenti di Polizia stradale, sono accorsi anche i poliziotti della Digos che ora stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nel parcheggio e raccogliendo testimonianze tra i presenti nell'area di sosta e gli automobilisti che hanno assistito al lancio di petardi, visibile anche dalle corsie dell'Autosole, e chiamato in massa il 112. Nessuno dei tifosi, circa 300, ha intanto deciso di sporgere denuncia in commissariato per lesioni, probabilmente per evitare l'identificazione e la conseguente presa di provvedimenti da parte delle forze dell'ordine.

