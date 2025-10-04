milano
Imbrattano muri e aggrediscono agenti della polizia: arrestati 13 ragazzi

A Milano tredici ragazzi sono stati arrestati perché accusati di aver aggredito alcuni poliziotti dopo che sono intervenuti a seguito di una segnalazione: alcuni dei giovani sono stati visti imbrattare alcuni muri.
A cura di Ilaria Quattrone
Immagine

La scorsa notte tredici ragazzi sono stati arrestati a Milano: tutti sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni. Sono ritenuti responsabili di aver aggredito le forze dell'ordine. Per la precisione, gli agenti sarebbero intervenuti in viale Tunisia dopo che alcune persone hanno segnalato la presenza di cinque persone, che attorno alle 4, stavano imbrattando un muro.

L'identificazione e l'aggressione

I cinque sarebbero stati poi visti entrare all'interno di un bar dove hanno raggiunto alcuni loro amici. Quando gli investigatori sono arrivati nel locale, qualcuno avrebbe impedito l'identificazione dei giovani. La situazione è presto degenerata. Gli agenti infatti sarebbero stati aggrediti dal gruppo. Tutti e tredici, che avrebbero tra i venti e i trent'anni, sono stati fermati e denunciati. Il gruppo sarebbe composto da sette uomini e sei donne. In un primo momento si pensava che avessero legami con gruppi Pro Pal, ma l'ipotesi è stata poi immediatamente smentita.

La giudice ha convalidato l'arresto

Tre agenti avrebbero riportato alcune ferite e sarebbero stati portati in ospedale dove hanno ricevuto tutte le cure del caso. Nessuno di loro è in pericolo di vita o ha riportato gravi traumi. Nel frattempo nella giornata di oggi, sabato 4 ottobre, la giudice Beatrice Crosti ha convalidato l'arresto. A fine ottobre si potrebbe aprire un processo nei loro confronti.

Attualità
Lombardia
