Gli ultrà del Varese avvertono i loro concittadini: “Qui non si festeggia lo scudetto del Napoli” L’avvertimento dei tifosi attraverso un comunicato stampa: “Festeggiamenti per altre squadre a Varese non sono graditi. In particolare quelli del Napoli”. E l’accusa di razzismo da parte del web: “A Varese ci sono sempre stati festeggiamenti di altre squadre del Nord come Inter o Juve. Perché quelli del Napoli no?”

Lo scudetto azzurro Napoli, dopo 33 anni di attesa, è nell'aria: la prima data papabile è domenica 30 aprile. E gli ultrà del Varese avvertono i loro concittadini: "Varese tifa Varese. Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolar modo quelli del Napoli".

Lo hanno annunciato a mezzo comunicato stampa, diffuso dalla pagina Facebook del mondo delle tifoserie "Tuttocurve". Ed è subito polemica.

Le accuse di razzismo sul web

"Sarà che forse queste improvvise rivendicazioni di appartenenza in realtà sono una scusa per nascondere quello che invece è puro razzismo?", uno dei commenti. "A Varese ci sono sempre stati festeggiamenti di altre squadre del Nord come Inter o Juve. Perché quelli del Napoli no?". "Sono poco graditi solo quelli del Napoli. Vi brucia proprio il fatto che a vincere è una squadra del Sud".

"Varese fra qualche giorno scoprirà all'improvviso che ci sono migliaia di emigranti napoletani". E ancora, a proposito della "minaccia" ultrà nei confronti dei tifosi napoletani a Varese: "Che senso ha? In città questa domenica per strada ci saranno più napoletani che varesini".

Quando il Napoli vincerà lo scudetto

Sì, perché manca davvero pochissimo per l‘ufficialità matematica della vittoria napoletana, conseguita dalla squadra di Spalletti con ampio anticipo rispetto alla fine del campionato. Se questo fine settimana il Napoli dovesse vincere (o pareggiare) contro la Salernitana e la Lazio non vincesse con l'Inter, gli azzurri diventerebbero infatti automaticamente campioni d'Italia.

Insomma, già domenica 30 aprile, dopo Inter-Lazio delle 12:30 e Napoli-Salernitana delle 15, sarebbe festa grande per la formazione partenopea: i punti di vantaggio del Napoli, in questo caso, potrebbero infatti essere 20 0 19, e con 18 punti in palio in 6 giornate la Lazio e la Juventus non avrebbero mai la possibilità di recuperare.

Festa grande ovunque, certo, tranne che a Varese.