La nuova data per lo Scudetto del Napoli: quando può vincere dopo la sconfitta della Lazio Quando il Napoli può vincere lo Scudetto matematicamente? La sconfitta interna della Lazio contro il Torino, cambia gli scenari della squadra di Spalletti.

A cura di Marco Beltrami

Quando può vincere lo Scudetto il Napoli? La squadra di Luciano Spalletti già da tempo ha messo le mani su quello che sarebbe lo Scudetto numero tre e deve solamente affondare il colpo. La sconfitta interna e per certi versi inaspettata della Lazio contro il Torino, cambia gli scenari in casa azzurra. Manca davvero pochissimo per l'ufficialità matematica con ampio anticipo della vittoria del campionato.

Con il ko interno contro i granata, la seconda in classifica Lazio resta al palo. Sono momentaneamente 14 i punti di distacco tra la capolista Napoli e la squadra del grande ex Maurizio Sarri, che domani rischia di incassare l’aggancio della Juventus. I bianconeri dopo la restituzione dei 15 punti (per ora) in classifica affronteranno proprio il Napoli nel big match in programma in questo turno.

Se invece la squadra di Spalletti dovesse vincere contro la Juventus, i punti di vantaggio sulla Lazio a sette giornate dal termine diventerebbero ben 17. Quando sarebbe dunque la prima data utile per celebrare la vittoria matematica dello Scudetto? Se il Napoli dovesse vincere nell'anticipo della 32a giornata contro la Salernitana, e la Lazio non vincesse con l'Inter allora gli azzurri sarebbero campioni d'Italia.

Leggi anche Quando il Napoli vince matematicamente lo Scudetto dopo il pareggio col Verona: cambia la data

Quindi già domenica 30 aprile dopo Inter-Lazio delle 12:30, con un anticipo super sarebbe festa grande per la formazione partenopea. Infatti i punti di vantaggio con questo scenario potrebbero essere 20 0 19 e con 18 punti in palio in 6 giornate, la Lazio (e anche eventualmente la Juventus) non avrebbero mai la possibilità di recuperare.

Questa la prima combinazione utile, con le cose che potrebbero cambiare in caso di mancata vittoria contro la Juventus. In questo caso invece il discorso Scudetto slitterebbe almeno al turno infrasettimanale successivo. A prescindere dai conteggi, la sensazione è che il Napoli abbia più una mano sullo Scudetto, a meno di clamorosi hara-kiri.

Quando ci sarà comunque la festa scudetto per il Napoli? A prescindere dalla matematica, la città già pronta per celebrare il terzo titolo di campione d'Italia dopo i due vinti nel 1987 e nel 1990, si concentrerà nelle celebrazioni in occasione dell'ultimo turno quando il Napoli sarà dunque eventualmente premiato sul campo. Si parla di una prima festa a Maradona e poi tutti in piazza Plebiscito.