Scudetto Napoli 2023, tifosi aggrediti a Varese durante i festeggiamenti: tra loro anche una famiglia Nella serata in cui il Napoli ha conquistato la vittoria matematica dello scudetto, in centro a Varese si sono verificate aggressioni ai tifosi partenopei riconducibili a frange estremiste delle curve locali. Una famiglia in festa è stata costretta a scendere dalla macchina a bottigliate, due ragazze colpite da un sasso. “Erano una ventina, a volto coperto”

La festa per lo scudetto del Napoli a Milano

Intimidazioni, minacce e vere e proprie aggressioni. Si sono verificate ieri sera nel centro di Varese, nella serata in cui il Napoli ha conquistato la vittoria matematica del terzo scudetto della sua storia, contro alcuni tifosi partenopei. Tra di loro, anche una famiglia.

L'assalto a una famiglia in macchina

L’episodio più grave si è verificato infatti tra piazza Repubblica e piazza della Motta, in un centro storico già blindato dalle forze dell'ordine: qui alcuni tifosi di passaggio in macchina, con a bordo due bambini, sono stati fermati e assaltati da un gruppetto di persone a volto coperto.

"Ci hanno fermato con bottigliate e sassate", hanno raccontato a VareseNews i due adulti, che si erano messi in macchina per partecipare ai caroselli con i piccoli. "Erano almeno una ventina, vestiti di nero e con il volto coperto. Ci hanno fermato buttando sassi e pezzi di vetro sull’asfalto e sulle auto".

Un agguato in piena regola. "Ci hanno spaccato la macchina, a quel punto siamo stati costretti a scendere e siamo stati picchiati. I miei figli, un bimbo di 2 anni e una di 9 anni, sono sconvolti. Stanno piangendo da ore. Stavamo solo girando con una bandiera".

Ma non solo. Altre persone hanno subito danni alle proprie auto mentre sfilavano sfoggiando bandiere azzurre e suonando il clacson: tra di loro, due ragazze che viaggiavano dietro il piccolo corteo festante sono state colpite da un sasso che ha frantumato il parabrezza della loro vettura.

"Qui non si festeggia lo scudetto del Napoli"

L'ipotesi più accreditata, quella di alcune frange ultrà in assetto di spedizione punitiva. Cronaca annunciata, del resto, visto l'annuncio pubblicato da alcuni tifosi del Varese pochi giorni fa su una pagina social riconducibili al mondo delle curve: "Varese tifa Varese", recitava il comunicato. "Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolare quelli del Napoli".