video suggerito

Sconto sulle cure in cambio di prestazioni sessuali, scoperto uno studio dentistico abusivo: 3 indagati A Vigevano (Pavia) è stato scoperto uno studio dentistico abusivo. Tre persone sono state indagate: sono due donne e un uomo, quest’ultimo avrebbe rivolto avances sessuali a una paziente. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, giovedì 12 giugno, è stata data notizia della scoperta di uno studio dentistico e di un laboratorio di odontoiatria abusivo a Vigevano, comune che si trova in provincia di Pavia. Le indagini sono partite dopo una denuncia da parte di una paziente. Il 13 settembre 2024, infatti, ha segnalato ai carabinieri di aver ricevuto prestazioni dentistiche di scarsa qualità in un laboratorio, che sarebbero state eseguite da due donne e un uomo. Quest'ultimo le avrebbe promosso un significativo sconto sulle prestazioni in cambio di favori sessuali.

Alla luce delle sue parole, sono state avviate le indagini che hanno permesso di scoprire che i tre non avrebbero avuto le qualifiche necessarie per l'esercizio della professione medica: nessuno avrebbe avuto la laurea in odontoiatria e due di loro non avrebbero avuto nemmeno altri titoli abilitativi per l'esercizio della professione sanitaria. Sono una delle donne sarebbe stata abilitata per la professione di odontotecnico. Gli investigatori hanno accertato che le due donne, due sorelle, sarebbero titolari dello studio e di un laboratorio odontotecnico.

Durante le perquisizioni, effettuate negli studi, laboratori e abitazioni, sono stati sequestrati: trapani, frese, bisturi, specilli, pinze e altra attrezzatura odontoiatrica, ricettari medici in bianco, timbri riconducibili a medici realmente abilitati, cartelle cliniche e impronte dentarie. Alcuni pazienti hanno confermato di aver ricevuto visite, trattamenti e applicazioni di protesi da due donne senza la presenza di un medico.

Leggi anche Pendolare di 25 anni trascinata in una siepe e violentata mentre torna dal lavoro: condannato un 23enne a Lodi

Le prestazioni sarebbero state saldate in contanti senza emettere ricevute fiscali. I tre indagati sono stati deferiti in stato di libertà dalla Procura di Pavia e sono accusati di esercizio abusivo della professione sanitaria. L'uomo è anche indagato per il reato di violenza sessuale.