È scomparso da una settimana il 25enne Manuel: non ha più fatto ritorno a casa Nel pomeriggio del 25 aprile il 25enne Manuel Tatu, residente a Cassano D’Adda (Milano), non ha più fatto ritorno a casa. “I genitori iniziano ad essere molto preoccupati, vogliono almeno sapere se sta bene. Aiutateci ad aiutarli”

Manuel Marius Tatu

Non si hanno sue notizie da quasi una settimana, e per la precisione dal pomeriggio del 25 aprile. Il pomeriggio di festa in cui Manuel Marius Tatu, giovane di 25 anni residente a Cassano D'Adda (Milano) non ha fatto più ritorno a casa.

I dettagli utili per il riconoscimento

I genitori, nella speranza di riabbracciarlo presto, insieme agli amici del ragazzo hanno lanciato vari appelli per il suo ritrovamento. Ormai, però, temono gli possa essere accaduto qualcosa di grave.

E hanno così diffuso, attraverso l'Associazione Penelope Lombardia, alcuni importanti dettagli che potrebbero essere utili per l'eventuale riconoscimento. "È alto un metro e 70, e pesa 70 chili. Ha gli occhi azzurri, e indossa degli occhiali da vista con una montatura nera", si legge infatti sui social.

"Il giorno della scomparsa Manuel indossava una maglietta con la manica corta scura, pantaloni neri e scarpe chiare. Non ha con sé soldi, carte e documenti. Il cellulare risulta spento". E un'ultima indicazione preziosa: Potrebbe essere a Milano, zona Loreto – Corso Buenos Aires".

L'appello dei genitori

"I genitori iniziano ad essere molto preoccupati, vogliono almeno sapere se sta bene! Aiutateci ad aiutarli", si conclude l'appello diffuso sul web.

Chiunque dovesse avvistarlo, può contattare le forze dell'ordine al 112 o l'Associazione Penelope, la Onlus degli amici e dei famigliari delle persone scomparse, al numero di cellulare 380 7814931.