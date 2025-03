video suggerito

Scompare a 17 anni nel Milanese, la famiglia: “Possiamo risolvere qualsiasi cosa, ti aspettiamo con tutto l’amore” Nicola è un ragazzo di 17 anni che è sparito martedì 11 marzo da Garbagnate Milanese, comune che si trova alle porte di Milano: “Nico, se ci stai vedendo e sentendo, sappi che qualsiasi cosa, qualsiasi problema, come ti ho detto spesso, nei nostri momenti di chiacchiera, noi ti aspettiamo con tutto l’amore che ti abbiamo sempre dato”, ha detto lo zio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicola è un ragazzo di 17 anni che è sparito martedì 11 marzo da Garbagnate Milanese, comune che si trova alle porte di Milano. L'adolescente è però originario di Bollate. A Garbagnate Milanese si trova infatti la scuola che frequenta. Martedì però non si sarebbe presentato in classe. Alto 1.75 centimetri, occhi e capelli castani, Nicola – al momento della sparizione – indossava un giubbotto nero, pantaloni scuri e uno zaino color jeans scuro.

L'adolescente frequenta il terzo anno al liceo scientifico. Ha con sé il cellulare – che però risulta spento – e i documenti. Lo zio ha lanciato un appello attraverso la trasmissione Chi l'ha visto?, che va in onda su RaiTre. L'uomo ha spiegato che, nella mattinata di martedì, è stato accompagnato a scuola dal nonno: "Lo ha lasciato all'inizio della via della scuola". Solitamente il 17enne si incontra con i compagni per scambiare quattro chiacchiere prima della campanella di inizio. Nello stesso pomeriggio, il nonno è andato a riprenderlo e ha aspettato per diverso tempo fuori dall'istituto.

A un certo punto, ha chiamato preoccupato la famiglia: "Noi abbiamo subito contattato la mamma di qualche compagno per chiedere se fosse andato in giro con qualcuno, poi ci hanno detto che lui non è stato a scuola tutto il giorno". Lo zio ha poi lanciato un appello: "Nico, se ci stai vedendo e sentendo, sappi che qualsiasi cosa, qualsiasi problema, come ti ho detto spesso, nei nostri momenti di chiacchiera, noi ti aspettiamo con tutto l’amore che ti abbiamo sempre dato. Si risolve tutto. Lo zio lo sai che c’è sempre stato. Chiama dovunque tu sia. Io ti vengo a prendere, ti porto a casa. Tua sorella ti aspetta".

Leggi anche Bambino di 5 anni esce da solo e prende la metro: ritrovato due fermate dopo a casa dei nonni

E ancora: "Sai il bene che ti voglio, che ti vogliamo. Come sempre ti ho detto, ti ho fatto capire, sono uno scudo. Lo zio c’è, il papà c’è. Tutti. Se ci stai vedendo qualsiasi cosa ti ha portato ad allontanarti noi non siamo arrabbiati, non lo siamo mai stati, sei sempre stato un ragazzo d’oro. Ci manchi a tutti. manchi a Mefisto che è molto scosso perché siamo tutti agitati. Va vicino al tuo letto, lo annusa. Tutti gli amici, tutto il quartiere, chiunque ti abbia conosciuto da quando eri bambino, ti sta cercando. Tutte le persone che ho conosciuto negli anni, tutte le persone delle Croce Rossa, di Cusano Milanino, i miei amici del wrestling, tutti ti vogliono".

"Fatti sentire o palesati a casa o se sei in un posto, dove non sai come tornare, vai dalle prime forze dell’ordine. Chiedi aiuto e veramente dovunque tu sia io ti vengo a prendere, ti porto a casa, al sicuro e si risolve tutto. Siamo solo preoccupati e addolorati".