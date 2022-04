Rapina una turista al parco Sempione e si dà alla fuga, i ghisa lo arrestano in piazza Duomo Un rapinatore di 19 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia locale per aver rubato la catenina del battesimo ad una turista al parco Sempione di Milano.

Un malvivente di 19 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia locale di Milano dopo un inseguimento partito da parco Sempione e terminato in centro a Milano. Il giovane è accusato di aver derubato una ragazza nel polmone verde milanese dopo averla fermata insieme ad un complice. La vittima era in compagnia di un ragazzo che ha inseguito i malviventi durante la loro fuga.

Turista napoletana rapinata della catenina al parco Sempione

Secondo quanto comunicato dai ghisa, tutto è successo nel pomeriggio del 31 marzo. Erano circa le 15 quando la ragazza rapinata e un suo amico, entrambi ventenni e originari di Torre del Greco, in provincia di Napoli, sono stati dapprima avvicinati e poi fermati in mezzo al parco Sempione. La coppia di turisti, in città per pochi giorni, sono stati oggetto di insulti e minacce da parte dei due malviventi. Dopo alcuni minuti, uno dei due aggressori si è avvicinato alla ragazza strappandole dal collo la catenina del battesimo, dandosi rapidamente alla fuga.

Agenti della locale arrestano rapinatore in piazza Duomo

Il giovane che era con la vittima si è quindi lanciato all'inseguimento dei ladri fino a quando non ha intercettato una pattuglia della polizia locale a cui ha chiesto aiuto. Gli agenti si sono quindi prontamente messi sulle tracce dei due fuggitivi rintracciandoli in via Orefici, all'angolo con piazza Duomo, dove sono riusciti a fermarli. Il rapinatore di 19 anni, risultato poi essere già sottoposto all'obbligo di firma dopo un periodo in carcere per un altro reato, è stato quindi arrestato. La catenina è stata recuperata e consegnata alla sua legittima proprietaria.