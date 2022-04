“Merenda col Faustini”, al Parco Sempione meet&greet col cantautore per raccogliere beni per l’Ucraina Meet&greet oggi a Milano con il cantautore bresciano Matteo Faustini. Dalle 18 al Parco Sempione si potranno ascoltare i suoi brani e consegnare viveri e beni di prima necessità per l’emergenza legata alla guerra in Ucraina.

Sei appuntamenti speciali organizzati da Matteo Faustini, il giovane cantautore bresciano protagonista della sezione Nuove Proposte della settantesima edizione di Sanremo, in favore della popolazione ucraina dilaniata dalla guerra voluta da Vladimir Putin. La prima tappa del tour "Merenda col Faustini", durante il quale l'artista incontrerà i fan raccogliendo viveri e beni essenziali per l'Ucraina, toccherà proprio Milano, al Parco Sempione.

L'appuntamento è fissato per oggi alle 18. Chiunque voglia può andare al parco del Castello Sforzesco per ascoltare alcuni brani live e consegnare quello che si desidera per aiutare il popolo ucraino.

In Lombardia il 40 per cento dei profughi ucraini arrivati in Italia

Nel frattempo vengono aggiornati i dati sull'accoglienza offerta dalla Lombardia per i profughi ucraini. Come riportato dalle varie Prefetture e dal Sistema sanitario regionale, dall'inizio della guerra in Ucraina sono arrivati in Lombardia 34.759 persone su un totale di circa 86.000 individui totali giunti in Italia. Di questi, 28.171 sono stati "intercettato" dalle varie Ats locali: 7.819 da Ats Milano, 4.881 da Ats Insubria, 651 da Ats Montagna, 3.404 da Ats Brianza, 2950 da Ats Bergamo, 4.633 da Ats Brescia, 2.253 da Ats ValPadana e 1.749 da Ats Pavia. Delle persone che hanno avuto un contatto con il Sistema sanitario regionale, 12.451 (il 44 per cento) sono minori e 306 (l'uno per cento) hanno patologie. Con l'immissione dei dati sanitari, sono stati erogati anche 16.359 tamponi, tutti appositamente registrati, che hanno portato a un tasso di positività al Covid del 2 per cento. In totale, sono 50 i bambini che hanno bisogno di cure continuate ricoverati negli ospedali lombardi.