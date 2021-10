Sciopero Trenord: oggi treni cancellati e disagi, previsti bus sostitutivi a Cadorna Treni cancellati e disagi per lo sciopero di oggi di Trenord. L’agitazione del personale di bordo è stato indetto dalle Rsu e dal sindacato Orsa dalle tre di notte di domenica 24 ottobre fino alle ore 02 di lunedì 25 Ottobre. Sono stati previsti degli autobus sostitutivi da Milano Cadorna per Malpensa Aeroporto.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Una domenica di disagi per il trasporto ferroviario in Lombardia. Questa mattina per lo sciopero del personale di bordo di Trenord

indetto dalle Rsu e dal sindacato Orsa sono state segnalate cancellazioni, che in questa giornata di festa potrebbero riguardare soprattutto i turisti che cercano di raggiungere il capoluogo lombardo dall'aeroporto di Malpensa o viceversa. Lo sciopero è previsto dalle ore 03 di domenica 24 ottobre alle ore 02 di lunedì 25 Ottobre.

Previsti bus sostitutivi a Cadorna

Ieri Trenord in una nota aveva specificato che trattandosi di un’agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, "l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia". Trenord aveva comunque aggiunto che sono stati previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Dario Balotta, presidente Onlit (Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni Infrastrutture e Trasporti), in un post su Facebook ha dichiarato: "Si allunga il ‘filotto' di scioperi a Trenord del 2021. Quello di domenica 24 ottobre sarà il settimo dall'inizio dell'anno. Pur in un anno di pandemia e di difficoltà per assicurare le norme sanitarie è esplosa la conflittualità sindacale nell'azienda nata 11 anni fa dal matrimonio delle Fnm con le Fs ma gestita con un patto di sindacato dalla regione Lombardia". "L'assessore ai trasporti Claudia Terzi dovrebbe dimettersi, come chiedono da alcune settimane i comitati pendolari" ha concluso Balotta.