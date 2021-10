Sciopero dei treni in Lombardia domenica 24 ottobre: rischi e disagi per la circolazione Dalle ore 3 di domenica 24 ottobre e fino alle 2 di lunedì 25 ottobre sarà previsto uno sciopero dei treni in Lombardia. La mobilitazione riguarderà solo il servizio regionale, suburbano e il servizio aeroportuale: potrebbero quindi esserci delle variazioni e delle cancellazioni. Trattandosi di un giorno festino non potranno essere previste delle fasce di garanzia.

A cura di Ilaria Quattrone

Un nuovo sciopero dei treni in Lombardia. Da domenica 24 ottobre e fino a lunedì 25 ottobre, ci sarà una mobilitazione che riguarderà il personale di bordo dei treni. L'azienda Trenord avvisa quindi che potrebbero esserci delle ripercussioni che riguarderanno la circolazione ferroviaria. Dallo sciopero è esclusa la lunga percorrenza. La mobilitazione inizierà alle ore 3 di domenica 24 ottobre e si concluderà lunedì 25 ottobre alle ore 2.

Non sono previste fasce orarie di garanzia

Lo sciopero è stato organizzato dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord e dal sindacato Orsa. Trenord, in una nota stampa, specifica che il servizio regionale e anche quello suburbano e il servizio aeroportuale potrebbero subire delle variazioni o ancora delle cancellazioni. Considerato infatti che lo sciopero è stato indetto in una giornata festiva e le norme in materia, l'azienda fa sapere che non sono previste delle fasce orarie di garanzia. Per il servizio che riguarda gli aeroporti, in caso di cancellazione dei treni, potranno essere previsti degli autobus sostituitivi.

Bus sostituitivi per i servizi aeroportuali

Il servizio riguarderà l'area tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1: gli autobus partiranno, in questo caso, da via Pelocapa 1. Altri bus sostituitivi saranno previsti tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1. In entrambi casi non ci saranno delle fermate intermedie. Per avere dettagli o seguire gli aggiornamenti sulla circolazione basterà consultare o il sito www.trenord.it o l'App. Inoltre l'azienda invita i passeggeri a "prestare attenzione agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni o alle informazioni in scorrimento sui monitor".