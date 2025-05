Sciopero Trenord 6 maggio, a rischio i treni per 8 ore: gli orari e le corse garantite

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Per martedì 6 maggio 2025 diverse sigle sindacali hanno indetto uno sciopero che coinvolgerà i trasporti a livello nazionale, gestiti dalle aziende Trenord, Trenitarlia e Tper. Per quanto riguarda Milano, l'agitazione non riguarderà il personale dell'Azienda trasporti milanesi (Atm), quindi metro, bus e tram funzioneranno in modo regolare per tutta la giornata. Lo sciopero durerà in tutto otto ore, dalle 9:01 alle 16:59, ed è stato proclamato a causa del "mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del gruppo Fs".

Le motivazioni dello sciopero Trenord del 6 maggio

Lo sciopero del 6 maggio è stato proclamato dalle sigle sindacali Orsa, Cgil, Cisl, UilTrasporti, Ugl e Fast. La protesta è legata principalmente al "mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del gruppo Fs, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023". In una nota congiunta i sindacati hanno spiegato che "la mobilitazione si rende necessaria in quanto, sebbene nel corso del negoziato si siano fatti significativi passi in avanti, non si è ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali".

Gli orari dello sciopero Trenord del 6 maggio e le fasce di garanzia

Per questo motivo, a partire dalle 9:01 alle 16:59 entra in sciopero il personale che gestisce i treni delle aziende Trenord, Trenitarlia e Tper. La circolazione ferroviaria in Lombardia, il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno quindi subire variazioni o cancellazioni. Se queste dovessero interessare il servizio aeroportuale, i treni saranno sostituiti da bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Le corse all'interno delle fasce di garanzia (entro le 9:00 e dopo le 17:00) non saranno interessate dall’agitazione sindacale. Arriveranno a fine corsa i treni che hanno partenza prevista entro le 9:01 e che arriveranno alla destinazione finale entro le ore 10:00.