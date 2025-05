video suggerito

Sciopero dei treni in Lombardia il 23 maggio, orari e treni garantiti Trenord Dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di venerdì 23 maggio è in programma uno sciopero nazionale dei treni, a cui aderisce anche Trenord. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(foto di repertorio)

Dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di venerdì 23 maggio è in programma uno sciopero nazionale dei treni, a cui aderisce anche Trenord, come si legge sull'avviso ufficiale. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Durante queste fasce viaggeranno i treni compresi nella lista dei Servizi minimi garantiti.

Sciopero Trenord il 23 maggio, le motivazioni

La mobilitazione è stata organizzata dai sindacati Usb Lavoro privato e Sgb. Le ragioni sono: la carenza cronica di personale, le condizioni di lavoro gravose e insicure, le turnazioni non sostenibili, i sistemi premianti arbitrari e penalizzanti, il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, il clima aziendale insostenibile, la scarsa attenzione alla sicurezza di lavoratori e passeggeri, la totale assenza di confronto da parte delle aziende e delle istituzioni governative.

Gli orari dello sciopero e le fasce garantite

Lo sciopero del trasporto ferroviario partirà all'1 e terminerà alle 23.59 di venerdì 23 maggio 2025. Saranno in vigore le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21.

Leggi anche Piogge e temporali in arrivo a Milano e sulla Lombardia: le previsioni meteo da martedì 20 maggio

Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

L'elenco dei treni garantiti il 23 maggio in Lombardia

Ci saranno ovviamente dei treni garantiti: l'elenco può essere consultato sul sito. Per quanto riguarda i treni del servizio aeroportuale, in caso di cancellazione, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Come richiedere il rimborso per ritardi o cancellazioni

Nel caso in cui, a causa di uno sciopero, non è stato possibile viaggiare, entro trenta giorni – a partire dal giorno dell'agitazione sindacale – è possibile richiedere il rimborso del biglietto.