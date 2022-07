Sciopero Trenord 10 luglio 2022: non ci saranno treni garantiti, neanche per Malpensa Domenica 10 luglio è previsto lo sciopero di Trenord che durerà per 24 ore. Dall’azienda fanno sapere che i treni non saranno garantiti.

A cura di Giorgia Venturini

Nuovo sciopero di Trenord per domenica 10 luglio. Le rappresentanze sindacali della società che gestisce il traffico ferroviario al Nord hanno invitato i lavoratori a incrociare le braccia per l'intera giornata. Questo vuol dire che per domenica non ci saranno treni garantiti perché si tratta di un giorno festivo: neanche quelli che portano a mete turistiche e molto gettonate in questi fine settimana di luglio. I treni potranno subire quindi ritardi e variazioni sugli orari.

Gli orari dello sciopero Trenord per domenica 10 luglio

Lo sciopero ferroviario scatterà dalle 3 di domenica 10 luglio e durerà fino le 2 di lunedì 11 luglio: durante queste ore gli orari e i treni non saranno garantiti. "L'agitazione sindacale potrà generare ripercussioni al Servizio Regionale, Suburbano e al servizio Aeroportuale", fanno sapere da Trenord. Disagi potranno verificarsi infatti anche sulla tratta Cadorna – Malpensa.

Sciopero Trenord del 10 luglio, previsti bus sostitutivi per Malpensa

L'azienda ha fatto sapere che sono previsti autobus sostitutivi per il tratto che da Milano arriva a Malpensa Express: non sono previste però fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1. Da Trenord fanno sapere che è consigliato "prima di mettersi in viaggio, di verificare le informazioni disponibili sulle corse". Per tutti gli aggiornamenti sulla circolazione in tempo reale invece non bisogna far altro che consultare il sito internet trenord.it o consultare l'applicazione App Trenord. "Invitiamo a prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni che scorrono sui monitor", concludono dall'azienda.