Sciopero dei treni a Milano, è caos: cancellati tutti i treni alla stazione di Porta Garibaldi Lo sciopero dei treni regionali a Milano ha causato diversi disagi: nella stazione di Porta Garibaldi non è partito nessun convoglio. L’agitazione dei lavoratori, promossa dalle sigle sindacali “Rsu 1A Pdm” e “Rsu 1B Pdb” e iniziata alle 3 di questa notte, domenica 5 settembre, e durerà fino alle 2 di notte di lunedì 6 settembre.

A cura di Ilaria Quattrone

Disagi a Milano a causa dello sciopero dei treni: l'agitazione, organizzata dalle sigle sindacali "Rsu 1A Pdm" e "Rsu 1B Pdb" e iniziata alle 3 di questa notte, domenica 5 settembre, ha mandato in tilt la circolazione dei convogli regionali sia nel capoluogo meneghino che nel resto della Lombardia. Alla stazione Garibaldi tutti i treni sono stati cancellati e i passeggeri hanno registrato diversi problemi.

Adesione al 65 per cento

L'adesione generale è stata stimata attorno al 65 per cento: nessun convoglio è partito da Porta Garibaldi. Stando alle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che i disagi potrebbero andare avanti fino alle due di questa notte quando è prevista la fine dello sciopero. In una nota stampa, l'azienda Trenord che gestisce il trasporto ferroviario regionale, fa sapere che non sono previste fasce di garanzie: sia il servizio regionale, suburbano e quello aeroportuale potrebbero subire delle variazioni e cancellazioni.

Previsti solo le navette per l'aeroporto

Le fasce non sono previste perché lo sciopero è stato proclamato in una giornata festiva. Solo per le navette dirette verso l'aeroporto, fa sempre sapere Trenord, potranno essere previsti un autobus Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T1, ma senza fermate intermedie e poi da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1 e un altro autobus è previsto tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, anche in questo caso senza fermate intermedie. L'azienda ha infatti invitato coloro che si sono messi in viaggio nella giornata di oggi, a prestare attenzione agli annunci e alle informazioni diramate nelle stazioni. L'andamento dello sciopero potrà essere monitorato in tempo reale anche sul sito o attraverso l'app di Trenord.