Schianto nella notte tra auto e camion, morto un 29enne in provincia di Bergamo La scorsa notte un'auto e un camion si sono scontrati, per motivi ancora da chiarire, sulla strada provinciale 573 all'altezza di Calcinate (Bergamo). Nell'impatto il 29enne alla guida della prima vettura è morto sul colpo mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito.

Questa notte un 29enne è morto nello scontro tra un camion e un'auto a Calcinate, in provincia di Bergamo. Il ragazzo era alla guida dell'automobile che, per motivi ancora ignoti, si è schiantata contro il mezzo pesante. Il conducente del camion, invece, è stato ricoverato in ospedale con ferite lievi.

L'incidente stradale è avvenuto attorno all'una e un quarto della notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Per motivi ancora da chiarire due veicoli, un'auto guidata dal 29enne e un camion guidato da un uomo di 56 anni, si sono scontrati sulla strada provinciale 573 tra Cavernago e Mornico al Serio, all'altezza di Calcinate. Nell'impatto il 29enne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Il conducente del camion, invece, è stato portato in codice verde all'ospedale di Seriate con alcune lievi ferite.

Sul luogo dell'impatto sono accorsi anche i Carabinieri del comando provinciale di Bergamo che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire le cause dello schianto e accertare le responsabilità delle persone coinvolte. La strada interessata è rimasta chiusa per diverse ore per permettere gli approfondimenti dei militari.