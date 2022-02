Schianto frontale tra un’auto e un furgone a Vigevano: morta sul colpo una donna Una donna di 44 anni è morta in un incidente stradale a Vigevano, in provincia di Pavia. Attorno a mezzogiorno, l’auto della donna si è scontrata frontalmente contro un furgone. Illeso il conducente del veicolo, ferito l’altro passeggero.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Tragico incidente stradale attorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 17 febbraio, a Vigevano. Una donna è morta a causa dello schianto tra la sua auto e un furgone. L'incidente mortale, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, è avvenuto pochi minuti dopo mezzogiorno in corso Novara, all'ingresso della cittadina in provincia di Pavia. Non è ancora stata accertata con precisione la dinamica, ma sembra che i due veicoli si siano scontrati tra loro frontalmente.

Ferito anche il passeggero del furgone: illeso invece il conducente del veicolo

L'impatto è stato particolarmente violento: la conducente dell'auto, una donna di 44 anni di cui al momento non si conoscono le generalità, è purtroppo morta sul colpo a causa dei traumi riportati. Il conducente del furgone è invece uscito quasi illeso dallo scontro, mentre un uomo di 34 anni che sedeva sul sedile del passeggero del furgone ha riportato ferite a una gamba ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.

Sul luogo dell'incidente è arrivato anche l'elisoccorso

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze, un'automedica e anche l'elisoccorso. Il conducente del furgone è stato visitato dai soccorritori ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Per aiutare nelle operazioni di soccorso e per i rilievi del caso sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Vigevano e i vigili del fuoco del comando provinciale di Pavia. Spetterà ai vigili ricostruire con esattezza cosa sia avvenuto e accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei due veicoli.