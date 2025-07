Schianto frontale tra due auto a Verolanuova: 5 feriti, gravissimo un ragazzino di 13 anni

Un 13enne è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 17 luglio, lungo la strada provinciale 11 nel territorio comunale di Verolanuova (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora, il ragazzino si trovava a bordo dell'auto dei genitori che, all'improvviso, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia finendo per schiantarsi frontalmente con un'altra vettura. In tutto i feriti sono cinque, ma ad avere la peggio sarebbe stato proprio il 13enne, che sarebbe ancora in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 22 del 17 luglio lungo la Sp11. Il 13enne si trovava a bordo della Volkswagen Polo dei genitori e stavano procedendo in direzione Verolanuova. Ad un certo punto, l'auto che trasportava la famiglia residente a Fermo (nelle Marche) avrebbe invaso la corsia opposta di marcia e si è scontrata frontalmente con una Lancia Ypsilon con a bordo due uomini. Il ragazzino pare fosse seduto sui sedili posteriori, ma non è ancora chiaro se avesse allacciato le cinture di sicurezza o meno.

In pochi minuti sono arrivati sul posto i sanitari con quattro ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Brescia. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre i feriti dalle lamiere e affidarle alle equipe mediche. I due che si trovavano a bordo della Lancia sono stati trasportati in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia, mentre i genitori del ragazzino sempre in codice giallo ma all'ospedale di Manerbio. Il più grave è appunto il 13enne, ricoverato in Terapia Intensiva al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati alla polizia stradale di Desenzano, che si è occupata di eseguire i rilievi sul posto. Nel frattempo, il magistrato di turno in Procura ha disposto il sequestro delle vetture coinvolte nell'incidente.