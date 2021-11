Schianto auto e moto a Bergamo, muore il commercialista Carlo Paoli: era sposato da due mesi Si chiama Carlo Paoli la vittima dell’incidente stradale di ieri venerdì 5 novembre a Bergamo: è un commercialista di 39 anni e si era sposato da due mesi. Stava viaggiando in sella alla sua moto mentre viaggiava lungo Giulio Cesare verso le 7 di mattina quando si è scontrato con un’auto, una Fiat Panda con alla guida una donna di 49 anni. Troppo gravi le ferite, è morto un’ora dopo l’arrivo dei soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Era spostato da due mesi Carlo Paoli, la vittima dell'incidente stradale di ieri venerdì 5 novembre a Bergamo. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, Paoli, un commercialista di 39 anni, stava viaggiando in sella alla sua moto lungo Giulio Cesare verso le 7 di mattina quando si è scontrato con un'auto, una Fiat Panda con alla guida una donna di 49 anni. Dopo lo schianto il 39enne è andato a sbattere contro un palo di un semaforo. Nulla sono serviti i tempestivi soccorsi: i sanitari una volta sul posto non sono riuscire a salvare la vita al commercialista che è morto un'ora dopo l'incidente. Troppo gravi le ferite riportate dallo schianto. Su quanto accaduto, per capire anche eventuali responsabilità, ora indaga ancora la polizia.

Carlo Paoli abitava nel quartiere Monterosso a Bergamo

Automobilista e passanti hanno allertato subito il 118: medici e paramedici sono arrivati sul luogo dell'incidente con automedica e ambulanza. La polizia stradale arrivata anche lei sul posto ha fatto tutti i rilievi del caso: alla guida dell'auto c'era una donna che non è riuscita a evitare la moto. L'automobilista dallo scontro è uscita illesa, non è stato necessario per lei il trasferimento in ospedale. Bergamo adesso piange il commercialista: Carlo Paoli abita a Bergamo nel quartiere Monterosso. Aveva studiato al liceo Sarpi e si era laureato in Economia. L'uomo si era sposato solo due mesi fa. Ieri come tutte le mattine si era messo in sella alla sua moto per andare al lavoro purtroppo però non ha potuto evitare lo schianto con l'auto. A breve verranno annunciato il giorno dei funerali.