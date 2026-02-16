Schianto auto-bici nella Bergamasca: muore a 18 anni il ciclista Francesco Mazzoleni

Francesco Mazzoleni, il 18enne morto in sella alla sua bici (foto: Comune di Palazzago, Facebook)

Tragedia sulle strade di Barzana, in provincia di Bergamo. Nell'assolata domenica pomeriggio di ieri, 15 febbraio, poco dopo le 14.30, un ragazzo di 18 anni, Francesco Mazzoleni, in sella alla sua bicicletta da corsa, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto. È successo in via Arzenate, all'altezza del civico 32.

L'incidente e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione diffusa, pare che i due mezzi viaggiassero in direzione opposta lungo la provinciale e che per motivi ancora da chiarire si sarebbero scontrati violentemente. L'impatto è stato devastante, il giovane è stato sbalzato per diversi metri e la sua bicicletta si è spezzata in due.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con un'automedica e un'ambulanza del 118, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane che per le gravissime ferite riportate è morto sul luogo dell'incidente.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Villa d'Almè, la polizia stradale di Bergamo e la polizia locale per tutti gli accertamenti del caso, cercare di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e regolare il traffico. Per permettere i controlli la strada infatti è rimasta chiusa per circa quattro ore.

Chi era Francesco Mazzoleni, il ciclista 18enne morto

Francesco Mazzoleni, 18 anni ancora, 19 li avrebbe compiuti il prossimo 8 marzo, era originario di Gromlongo di Palazzago (Bergamo), a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui ha perso la vita. Da sempre appassionato di ciclismo, usciva in sella alla sua bicicletta per allenarsi tutte le volte che poteva, fin da quando era bambino.

Iniziò ad allenarsi da G5 ad Almenno, poi passò all’Uc Osio Sotto per la categoria Allievi e alla 3B Academy di Grumello del Monte. E infine arrivò all'Under 23 del GoodShop Team di Torino, formazione dilettante impegnata anche nel campo del sociale.

Il Comune di Palazzago ha dedicato un pensiero a Francesco, e sulla propria pagina Facebook lo ha ricordato così: "La Comunità di Palazzago piange un suo giovanissimo concittadino, Francesco Mazzoleni, che ha perso la vita a soli 18 anni, proprio mentre praticava la sua più grande passione, il ciclismo. Riposa in pace Francesco. Una preghiera e un abbraccio ai familiari".