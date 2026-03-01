Caricato e colpito al petto da un capriolo, morto un uomo nella Bergamasca: era in sella alla sua mountain bike

Immagine di repertorio

Nel corso della mattinata di oggi, domenica 1 marzo, un uomo di 64 anni è stato colpito da un capriolo mentre pedalava in sella alla sua mountain bike nei pressi di Pontida, un comune in provincia di Bergamo. Dopo l'impatto il 64enne è caduto a terra, morendo sul colpo.

La vicenda

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 9:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 9:26 a bordo di un'ambulanza e due automediche in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri del comando di Bergamo.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati sul sentiero Papa Giovanni, lungo un sentiero ciclopedonale sterrato nei pressi del Canto Alto. È lì che il 64enne – del quale non sono ancora note le generalità – stava pedalando sulla sua mountain bike quando si sarebbe trovato davanti il capriolo che lo avrebbe caricato in maniera violenta. Dopo averlo colpito al petto, il ciclista sarebbe caduto a terra, morendo sul colpo. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto hanno già svolto i primi accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare l'identità del ciclista.