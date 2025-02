video suggerito

Scende dal bus e viene travolto da un'auto: un 17enne è in gravi condizioni Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 17 anni è stato travolto da un'auto subito dopo essere scese da un pullman nei pressi di Zanica, in provincia di Bergamo. Il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale di Bergamo.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 9 febbraio, un ragazzo di 17 anni è stato travolto da un'auto subito dopo essere scese da un pullman nei pressi di Zanica, in provincia di Bergamo. Il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale più vicino.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato poco dopo le 18:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti sul posto alle 18:23 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso per "l'investimento di un pedone". Insieme ai sanitari del 118, sembra siano stati allertati anche i carabinieri di Bergamo che avrebbero inviato sul posto una pattuglia.

Secondo la testimonianza di alcuni testimoni presenti sul luogo dell'incidente, il 17enne – che da quanto si apprende sembra essere residente a Urgnano – sarebbe sceso dal pullman e avrebbe attraversato la strada, probabilmente per prendere un altro bus che stava arrivando. L’automobilista se lo sarebbe quindi visto sbucare davanti senza riuscire a schivarlo. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari avrebbero deciso immediatamente di trasportare in ambulanza il ragazzo al Papa Giovanni, l'ospedale di Bergamo più vicino, in codice rosso (massima gravità).

Secondo le prime informazioni disponibili, il 17enne non sarebbe però in pericolo di vita. Nel frattempo, sono ancora in corso le indagini delle forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'incidente.