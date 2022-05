Scassina uno scooter in sharing per dare il casco all’amico a cui deve un passaggio, arrestato Un ragazzo di 18 anni ha scassinato uno scooter in sharing per dare il casco all’amico. Arrestato, ha detto alla polizia che doveva darlo all’amico che nel frattempo era scappato.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

La sicurezza quando si viaggia in scooter è molto importante, fondamentale. E il primo strumento per evitare di farsi male in caso di caduta, è il casco. Per questo motivo, un ragazzo di 18 anni ha provato a rubarne uno da un motorino in sharing in via Rembrandt, nel quartiere di San Siro. Voleva evitare una multa, ma così ha ottenuto solo l'arresto con l'accusa di furto pluriaggravato e danneggiamento.

Il furto e la tentata fuga

È successo nella notte tra lunedì e martedì 24 maggio a Milano. Più precisamente verso la mezzanotte e mezza. Il 18enne, cittadino egiziano, stava forzando il bauletto di un mezzo di Acciona mobility in modo da raggiungere il casco. Un testimone che stava assistendo alla scena, ha avvertito subito la polizia. Arrivati sul posto, gli agenti lo hanno trovato ancora alle prese con lo scooter con vicino un suo amico. A quel punto è scattato un breve inseguimento a piedi. Il 18enne è stato fermato poco lontano, mentre l'altro ragazzo è riuscito a far perdere le proprie tracce. È stato proprio il giovane egiziano a spiegare agli agenti che il casco era per il suo amico. Doveva dargli un passaggio sul suo scooter e per questo hanno deciso di rubarne uno dai mezzi in sharing lì vicino.

Pubblica la foto del casco usato per una rapina, scoperto

A Varese, un'altra vicenda ha riguardato un casco di motorino. Sull'uomo era già stata aperta un'indagine per una serie di rapine. Il colpo del 4 novembre 2017 lo aveva fatto a bordo di una moto e ripreso dalle telecamere. Allo stesso autore, napoletano all'epoca 21enne, sono state poi ricondotte altre due rapine nel giro di pochi mesi. A inchiodarlo, la foto del suo casco pubblicata su Facebook pochi giorni dopo quella prima rapina. Ora bisognerà capire se l'elemento sarà effettivamente una prova, in vista dell'udienza fissata per il prossimo 18 ottobre.