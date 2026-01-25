Scappano senza pagare la cena al ristorante e picchiano il titolare del locale che li insegue: denunciati

La polizia di Stato della Questura di Brescia ha denunciato una coppia per insolvenza fraudolenta e lesioni. I due avrebbero provato a scappare per non pagare la cena al ristorante e picchiato il titolare che li inseguiva.

Foto di repertorio

Un 34enne e una 41enne residenti a Brescia sono stati denunciati nei giorni scorsi per insolvenza fraudolenta e lesioni aggravate in concorso. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Questura bresciana, la coppia aveva cenato in un ristorane della città e avrebbe provato a fuggire per non pagare il conto. Il titolare del locale, però, si era accorto di quanto stava accadendo e li aveva inseguiti. A quel punto, i due lo avrebbero picchiato, colpendolo anche con calci e pugni alla testa. Il questore Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza.

A ricostruire quanto accaduto nel ristorante bresciano sono stati gli agenti della polizia di Stato, in servizio alla Questura di Brescia, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112, grazie ai filmati registrati dalle telecamere dei sistemi di sorveglianza interna ed esterna e al racconto dei testimoni. Il 34enne e la 41enne erano già noti alle forze dell'ordine, perché con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti.

I due avevano consumato un pasto abbondante in un ristorante e avrebbero provato a scappare per evitare di pagare. Il titolare del locale, però, si era accorto di quanto stava accadendo e aveva provato a inseguirli. L'uomo era riuscito a raggiungere la 41enne che, nel tentativo di divincolarsi, lo aveva colpito con schiaffi, graffi al collo e un colpo all'inguine che lo ha fatto finire a terra. Il 34enne, invece, lo aveva continuato a colpire con calci e pugni alla testa.

La coppia è stata bloccata dagli agenti di polizia, accompagnata in Questura e denunciata per insolvenza fraudolenta e lesioni aggravate in concorso. Il titolare del ristorante, invece, è stato medicato dai sanitari arrivati sul posto in ambulanza.