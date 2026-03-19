Scappano in auto con 180 kg di rame rubato nella scuola elementare e nel nido: 2 denunciati, in fuga i complici

Un 41enne e un 25enne sono stati denunciati per ricettazione alla Procura di Mantova. I due si trovavano a bordo di un’auto che trasportava 180 kg di rame appena rubato da una scuola elementare e un nido di Bozzolo.

Il rame recuperato dai carabinieri

I carabinieri hanno denunciato alla Procura di Mantova un 41enne e un 25enne per ricettazione in concorso. I due, infatti, si trovavano a bordo dell'auto che trasportava circa 180 chilogrammi di rame e che è stata fermata nella notte a Bozzolo. Con loro c'erano altre due persone, che però sono riuscite a scappare a piedi tra i campi. Stando a quanto ricostruito, il rame era stato rubato poco prima da una scuola elementare e da un asilo nido e probabilmente sarebbe stato rivenduto sul mercato nero. Il valore complessivo della refurtiva si aggira attorno ai 2.500 euro.

Intorno alle 2 di notte, una pattuglia dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Viadana che si trovava in servizio perlustrativo nei pressi di via Cremona a Bozzolo ha notato una Ford Focus che, alla vista dei lampeggianti, ha sterzato bruscamente in una traversa laterale. A quel punto, i militari sono partiti all'inseguimento, terminato poco dopo con l'auto che ha infilato un vicolo cieco, la strada che conduce alla stazione ferroviaria. Quattro persone hanno aperto le portiere e tentato la fuga a piedi attraverso le sterpaglie e i campi.

Due sono riuscite a far perdere le loro tracce, mentre un 41enne residente a Monza e un 25enne senza fissa dimora, entrambi di nazionalità rumena, sono stati raggiunti e bloccati dai carabinieri. Controllando l'interno dell'auto, i militari hanno scoperto 180 chili di rame. Da un rapido controllo, è emerso che il rame era stato appena smontato e portato via dalla scuola elementare don Mazzolari di via Valcarenghi e dal vicino asilo nido ‘Il pianeta del tesoro'. Probabilmente i ladri sono entrati attraverso il cantiere allestito per la costruzione della nuova mensa scolastica.

Il materiale è stato, quindi, sequestrato e riconsegnato al Comune di Bozzolo. I due, invece, sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Mantova con l'accusa di ricettazione in concorso. Sono ancora in corso le ricerche dei due fuggitivi.