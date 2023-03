Scappano dal bar senza pagare e dopo aver lanciato una bottiglia al titolare, arrestati Due trentenni sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina aggravata. La coppia ha aggredito il titolare di un bar che ha provato a fermarli mentre stavano andando via senza pagare.

A cura di Enrico Spaccini

Prima hanno bevuto diversi cocktail, poi hanno provato ad andare via senza pagare. Quando il proprietario del bar, un locale di piazza Bottini vicino alla stazione metropolitana di Lambrate, ha fermato i due trentenni, questi gli hanno lanciato contro una bottiglia, rotto una vetrina e rubato un'altra bottiglia ancora. Bloccati da una volante, sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina aggravata.

Il tentato furto in un bar a Lambrate

È accaduto tutto ieri mattina, domenica 19 marzo. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, avrebbero scatenato il panico in un locale di piazza Bottini. I due, un uomo di 32 anni cittadino del Gambia, e una donna di 31 anni, di origini romene, sono stati bloccati da una volante. Gli agenti si sono insospettiti dopo aver visto i due correre verso la stazione di Lambrate.

La coppia stava scappando perché pochi minuti prima avevano aggredito il proprietario di un bar della zona, un 28enne cinese. Lui aveva cercato di fermarli quando i due si stavano allontanando dopo aver consumato diversi alcolici e non averli pagati. Gli avrebbero tirato contro una bottiglia e distrutto una vetrina.

Leggi anche Il video di Oronzo Pede che entra in un bar di Milano e uccide il barista con 7 colpi di pistola

Una volta bloccati, gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto e li ha arrestati con l'accusa di tentata rapina aggravata. La donna, inoltre, dovrà rispondere anche dell'accusa di danneggiamento aggravato. Infatti, al momento dell'arresto, ha colpito la portiera della macchina degli agenti.

Il 17enne autore di tre rapine in due giorni

Pochi giorni fa, un ragazzo di 17 anni è stato portato in una comunità perché accusato di aver commesso tre rapine in due giorni. La prima ai danni di un 27enne, che ha minacciato con un grosso coltello, riuscendo a portargli via il portafoglio. La seconda in un McDonald's di Verano Brianza, senza successo. La terza, infine, in un bar di Carate dove è stato messo in fuga dalla titolare.