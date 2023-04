Picchia la moglie e la sfregia al volto con una bottiglia di vetro, 47enne arrestato Un 47enne è stato arrestato per aver picchiato e sfregiato al volto la moglie con una bottiglia di vetro. La donna, che non sarebbe in pericolo di vita, è stata trattenuta in osservazione al Policlinico.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 47 anni è stato arrestato lunedì scorso, 3 aprile, dalla polizia con l'accusa di lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito, avrebbe litigato con la moglie 56enne e poi, dopo averla picchiata, le avrebbe sfregiato il volto colpendola con una bottiglia di vetro. La donna è stata soccorsa dagli agenti che l'hanno accompagnata al Policlinico in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il 47enne ha sfregiato la moglie con una bottiglia di vetro

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 22 di lunedì sera, 3 aprile. I vicini di casa della coppia, che vive in zona Navigli a Milano, avevano riferito preoccupati di alcune urla che provenivano dall'abitazione dei due coniugi. Ad aprire la porta agli agenti, una volta arrivati sul posto, era stata la 56enne cittadina peruviana con il volto ricoperto di sangue e un taglio evidente e profondo sulla guancia sinistra.

In casa c'era ancora il marito 47enne, suo connazionale, che è stato subito portato in Questura e poi arrestato per lesioni aggravate. Durante un primo sopralluogo, nell'abitazione dei due sono stati trovati i cocci di vetro della bottiglia che l'uomo aveva usato per sfregiare la moglie.

La donna tenuta sotto osservazione al Policlinico

La 56enne, invece, è stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso. Lì i medici le hanno prestato le prime cure, saturandole la ferita che aveva al volto. Sebbene non si trovi in pericolo di vita, i sanitari hanno deciso di trattenerla un po' di più in ospedale sotto osservazione.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, non risulterebbero precedenti interventi di polizia per episodi di violenza domestica.