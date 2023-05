Aggredisce moglie e figlio con un cacciavite e cocci di bottiglia: arrestato Un uomo ha aggredito moglie e figlio: li ha picchiati con calci e pugni, un cacciavite e alcuni cocci di bottiglia. È stato arrestato.

Un uomo ha aggredito moglie e figlio con calci e pugni, un cacciavite e alcuni cocci di bottiglia: il 38enne è stato così arrestato dai carabinieri di Monza. L'episodio si è verificato oggi, giovedì 4 maggio, ad Arcore. Sia moglie che figlio sono stati portati in ospedale dove sono stati dimessi con una prognosi di diversi giorni. L'uomo è invece finito in carcere ed è stato applicato per lui anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

L'aggressione

Oggi una donna ha chiamato il numero unico delle emergenze 112 denunciando una violenta lite con il marito. Non appena sono arrivati, i militari hanno bloccato l'uomo che continuava ad avere un atteggiamento aggressivo. I militari hanno poi scoperto che l'uomo, durante una discussione con la moglie, l'aveva colpita con calci e pugni. Aveva aggredito anche il figlio di vent'anni.

Il figlio ferito con un coltello e alcuni cocci di una bottiglia rotta

Il ragazzo avrebbe lamentato una ferita all'addome: ha infatti raccontato di essere stato colpito con un coltello e alcuni cocci di una bottiglia rotta. I militari hanno perquisito lo zaino dell'uomo e dentro hanno trovato un cacciavite. Gli operatori sanitari hanno poi prestato le prime cure a mamma e figlio. Entrambi sono stati portati in ospedale a Monza dove sono stati dimessi con una prognosi di diversi giorni.

Per il momento non si conoscono i motivi del litigio. Si è svolto il rito per direttissima e il giudice – su richiesta della Procura di Monza – ha convalidato l'arresto ed è stato applicato a carico dell'indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da entrambe le vittime.