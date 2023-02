Ruba un paio di scarpe e minaccia il commesso con una bottiglia di vetro: “Ti spacco la testa” Un cliente di un supermercato a Seregno è fuggito con un paio di scarpe senza pagare: due dipendenti del negozio hanno provato a fermarlo ma sono stati minacciati con una bottiglia di vetro.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

"Ti spacco la testa, non ho paura di te". Questo avrebbe detto un uomo a un dipendente di un supermercato mentre impugnava una bottiglia di vetro come fosse un'arma. Per lui è scattata una denuncia per furto e minaccia aggravata.

Il furto in un supermercato di Seregno

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, nel pomeriggio di ieri venerdì 24 febbraio un uomo vestito con un giubbotto nero e uno zaino verde sulle spalle è entrato nel supermercato MD di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Le telecamere lo hanno visto girare per qualche minuto tra gli scaffali fino a quando non ha preso un paio di scarpe nuove, se le è provate ed è corso fuori senza pagare.

Ad accorgersi del furto è stato il personale del supermercato che si è insospettito nel vedere l'atteggiamento dell'uomo. Un addetto alla sicurezza e un dipendente lo hanno quindi fermato prima che potesse darsi alla fuga. Quando i due lavoratori gli hanno chiesto di pagare le scarpe, l'uomo ha afferrato subito una bottiglia di vetro vuota e l'ha puntata contro i commessi gridando "ti spacco la testa, non ho paura di te".

I carabinieri lo trovano in compagnia di una donna

Il malvivente così è riuscito a fuggire via raggiunto da una donna che lo aspettava fuori. Dal supermercato è scattato subito l'allarme ai carabinieri della Compagnia di Seregno che si sono subito precipitati sul posto. I militari hanno raccolto la testimonianza degli altri clienti e dei due dipendenti e poi si sono messi subito sulle tracce dell'uomo. Il ladro è stato fermato poco dopo: si tratta di un 43enne senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'Ordine. I carabinieri lo hanno trovato insieme alla donna, anche lei senza fissa dimora e pluripregiudicata, e al loro cane. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà per furto e minaccia aggravate. Le scarpe invece sono state consegnate al supermercato.