Rapinatore minaccia una guardia giurata con la bottiglia di birra: l’aggressione in un supermercato Un 40enne ha minacciato con una bottiglia di birra una guardia giurata dopo aver tentato una rapina: tutto è accaduto nel supermercato In’s di Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo di 40 anni è finito in manette per rapina. È successo al supermercato In’s di Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza: alcuni clienti hanno chiamato i carabinieri per segnalare una rapina in corso. All'arrivo sul posto i militari hanno raggiunto l'uomo sul retro che stava cercando di darsi alla fuga. A bloccarlo per primo è stato l'addetto alla sicurezza del supermercato: il 40enne ha cercato divincolarsi dalla guardia giurata scagliandoli contro delle lattine di birra e minacciandolo di morte.

La fuga e le minacce di morte

L'uomo agitato ha minacciato di morte il dipendente del supermercato dicendogli: "Se non te ne vai ti ammazzo". E ancora: "Lasciami andare o vi ammazzo tutti". I carabinieri quando sono riusciti a intervenite hanno immobilizzato l'aggressore per poi perquisirlo. Nelle sue tasche hanno trovato la refurtiva dal valore complessivo di 50 euro: era riuscito infatti a entrare nel supermercato e prendere qualcosa dagli scaffali. Ha pensato di sfuggire alla giustizia uscendo dalla porta sul retro del supermercato.

Chi è l'uomo arrestato per rapina

Una volta in caserma l'uomo è stato identificato: si tratta di un cittadino marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Su di lui cadono già accuse di rapina aggravata e numerosi reati per resistenza a pubblico ufficiale. Senza contare le denunce per immigrazione clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti. Ora per lui sono scattate nuovamente le manette: si trova a disposizione della Procura in attesa di altri accertamenti. Intanto la refurtiva è stata riconsegnata al supermercato.