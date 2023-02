Guardia giurata spara a un ladro in un supermercato: grave 21enne Un ragazzo di 21 anni è gravemente ferito all’ospedale Humanitas di Rozzano: un addetto alla sicurezza gli ha sparato dopo averlo sorpreso in un supermercato.

A cura di Ilaria Quattrone

È ricoverato in gravi condizioni il ragazzo di 21 anni che, nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola in un supermercato di San Giuliano Milanese (Milano). A sparare è stato un vigilante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato.

Stando alle prime informazioni diffuse sembrerebbe che il ragazzo sarebbe entrato nel supermercato, che appartiene alla nota catena In's, poco dopo le 4.30 del mattino. Ovviamente è scattato l'allarme e il vigilante si è precipitato nel locale. Appena l'addetto ha visto il 21enne, ha cercato di fermarlo. Poi, una volta che il giovane era già all'esterno, ha sparato con la pistola di ordinanza. Lo ha ferito al braccio e all'addome.

Il 21enne versa in gravi condizioni

I medici e i paramedici del 118, arrivati con un'ambulanza, hanno trasferito il ragazzo in pronto soccorso all'ospedale Humanitas di Rozzano dove versa in gravi condizioni. Non è chiaro se stanotte è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Dagli accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che ha diversi precedenti alle spalle, che è nato a Genova, ma ha il domicilio proprio a San Giuliano.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Donato che, come da prassi, hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica esatta della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire perché l'addetto alla sicurezza, che è un uomo di 61 anni, abbia deciso di sparare. Sembrerebbe che fosse certo che il ragazzo fosse in possesso di un'arma. Una ipotesi che comunque andrà verificata.