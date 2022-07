Sbatte con la moto contro un’auto e si dà alla fuga per non pagare i danni ma va a sbattere e muore Un uomo di 44 anni è morto nella serata di sabato dopo essere andato a sbattere contro un muro di cemento. Il 44enne stava fuggendo da un’automobile contro cui era andato a sbattere poco prima: non voleva compilare la constatazione amichevole.

Tragedia nella serata di sabato 23 luglio a Roverbella, nella provincia di Mantova, dove un uomo di 44 anni è morto a seguito di un doppio incidente stradale. Nel giro di pochi minuti, il 44enne Ciprian Vatamanelu è andato a sbattere contro un'auto nel parcheggio di un bar a Porto Mantovano, rovinandone la carrozzeria. Poi, fuggendo, è uscito di strada andando a finire in un fossato contro un manufatto di cemento, perdendo la vita sul colpo.

Rovina la fiancata di un'auto e scappa ma finisce in un fosso: morto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Mantova, l'uomo si sarebbe dato alla fuga dopo il primo sinistro a seguito di una breve discussione con la proprietaria dell'automobile rovinata. A bordo del suo scooter Yamaha Majesty, ha strisciato la fiancata della vettura della 40enne, provando subito ad allontanarsi. La donna lo ha quindi invitato ad effettuare una constatazione amichevole ma l'uomo non ha voluto saperne: è montato in sella e si è allontanato a forte velocità. L'automobilista ha dunque cercato di inseguirlo mantenendosi ugualmente a distanza di sicurezza. Nel mentre, ha allertato le forze dell'ordine contattando il numero unico per le emergenze 112 chiedendone l'intervento. Dopo alcuni chilometri di fuga, tra Roverbella e Castiglione Mantovano, l'uomo è arrivato in zona strada Fienili dove ha improvvisamente perso il controllo della moto finendo in un fosso e andando a sbattere violentemente contro un muro di cemento. Gli operatori sanitari del 118 accorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso in loco. Sul posto anche i carabinieri che ora devono ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.