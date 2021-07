Sarezzo, investe un ciclista e fugge: giovane pirata della strada si costituisce pochi minuti dopo Un ciclista di 47 anni è stato trasportato in ospedale dopo esser stato travolto da un’automobilista che poi è fuggito. È successo verso le 7 di oggi giovedì 22 luglio in via Dante Alighieri a Sarezzo, in provincia di Brescia. Subito sono scattati i soccorsi. Il pirata della strada si è costituito dopo pochi minuti alla polizia locale.

A cura di Giorgia Venturini

Ha prima investito un ciclista di 47 anni e poi è scappato. È quanto è successo verso le 7 di oggi giovedì 22 luglio in via Dante Alighieri a Sarezzo, in provincia di Brescia. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto l'auto proveniva da Villa Carcina e viaggiava verso Gardone quando non si è accorto che in quel momento arrivava il 47enne in bici e lo ha centrato. Il ciclista ha pestato violentemente la testa per terra.

L'automobilista si è accorto di uno specchietto rotto

Immediatamente sono scattati subito i soccorsi dei passanti che hanno assistito all'accaduto. Intanto l'automobilista dopo aver lasciato a terra il 47enne è scappato. Sul posto sono intervenute due ambulanze: i sanitari dopo aver prestato le prime cure hanno trasferito l'uomo in codice giallo all’ospedale di Gardone Val Trompia. Qui i medici hanno accertato una fratture ad un arto: il 47enne è stato dimesso poco dopo con una prognosi di 15 giorni. Intanto le forze dell'ordine si sono messe alla caccia del pirata della strada: si è presentato al comando della polizia locale dopo essersi accorto di uno specchietto rotto, circa 10 minuti dopo. Così l'automobilista, un ragazzo di 27 anni, è stato denunciato a piede libero per reato di fuga e di omissione di soccorso. Rischia ora la sospensione della patente da 1 a 3 anni.

Morto un motociclista a Magnago

Intanto ieri un tragico incidente si è consumato a Magnago, alle porte di Milano. Qui è morto un motociclista: stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, in via Carroccio, poco dopo la rotatoria di via don Mazzolari, un'auto si è scontrata con una moto verso le 16.30. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e paramedici della Croce rossa di Busto Arsizio con un'automedica e l'elisoccorso. Purtroppo però per il centauro non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Mentre l'automobilista, un ragazzo di 22 anni, è stato soccorso e portato in codice verde al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano che hanno fatto tutti i rilievi del caso.