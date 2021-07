Paura nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 10 luglio, lungo la tangeziale ovest di Milano, dove all'altezza di San Giuliano Milanese un'auto si è ribaltata provocando un grave incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, l'Ats di Novate Milanese, la polizia stradale e i vigili del fuoco di Milano. Questi ultimi hanno dovuto gestire e spegnere un incendio scoppiato a bordo della vettura incidentata, oltre a mettere in sicurezza l'intera area.

Auto si ribalta e va a fuoco in tangenziale, grave un 27enne

Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato cinque minuti prima delle 19. Una chiamata al centralino del 112 avvisava del ribaltamento di un'auto lungo la autostrada A1 Napoli-Milano in direzione del capoluogo di regione lombardo. L'Areu, vista la gravità dello schianto, ha immediatamente inviato sul luogo due ambulanze e un elisoccorso, arrivate in codice rosso. Gli operatori sanitari hanno soccorso un ragazzo di 27 anni, presumibilmente alla guida dell'auto ribaltatasi e andata a fuoco. Dopo averlo stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dove è stato ricoverato alle 19.48. Preso in cura dai medici, non sembrerebbe in pericolo di vita. Nel frattempo lungo la tangenziale ovest sono arrivate anche le forze dell'ordine. Mentre i pompieri gestivano il rogo sprigionatosi dall'auto, gli agenti della polizia stradale deviavano il traffico che è comunque andato in tilt, provocando code lunghe diversi chilometri. Ancora ignote le cause dell'incidente. I poliziotti della polstrada di Novate sono al lavoro per ricostruirne l'esatta dinamica.