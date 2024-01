Salva un passeggero che rischia di morire sul volo Catania-Milano: “I 20 minuti più lunghi della mia vita” Un uomo ha avuto un malore mentre si trovava a bordo di un volo Easyjet che da Catania era diretto a Milano Malpensa. Fortunatamente, tra i passeggeri, c’era un medico che è riuscito a salvargli la vita: “Di questo viaggio rimane una vita salvata e l’emozione di un battito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Un uomo ha avuto un malore mentre si trovava a bordo di un volo Easyjet che da Catania era diretto a Milano Malpensa. Fortunatamente, tra i passeggeri, c'era un medico che è riuscito a salvargli prontamente la vita. L'eroe si chiama Innocenzo Infantino e sul suo profilo Facebook ha scritto: "Di questo viaggio rimane una vita salvata e l'emozione di un battito".

Il malore

L'operatore sanitario è originario di Grotte, un comune di cinquemila abitanti che si trova nella provincia di Agrigento. Mentre si rilassava leggendo, ha sentito una donna urlare: il marito aveva perso i sensi e si era accasciato sulla poltrona. Sono subito intervenuti gli assistenti di volo che lo hanno fatto distendere per terra. A un certo punto, una delle hostess a chiesto della presenza di un medico a bordo.

E Infantino raggiunge rapidamente l'uomo: "Controllo il polso e noto assenza di battito, metto due dita sulla carotide, niente. Controllo anche se il paziente ha qualche riflesso. Niente. Il paziente è andato in arresto cardiaco. Chiedo allo steward di aiutarmi a togliere il cappotto del paziente e il maglione. Così inizio a fare la manovra cardiopolmonare".

L'uomo è stato salvato

In quel momento, il dottore ha chiesto di prendere il defibrillatore: "Metto gli elettrodi e via con la prima scarica. Ricontrolliamo e finalmente il cuore riprende a battere". In quello stesso momento, l'aereo è atterrato e sono stati chiamati i soccorsi da terra. Dopo un po' di tempo, Infantino ha ricevuto una telefonata dalla moglie dell'uomo: "Mi ringrazia per il soccorso prestato, informandomi che il marito è in osservazione in ospedale ma fuori pericolo. Ringrazio il Signore per avermi dato lucidità e freddezza in quei 20 minuti interminabili della mia vita".