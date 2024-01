Ha un arresto cardiaco su un volo per la Thailandia: una passeggera gli salva la vita Si chiama Cristina Arrighini, la volontaria che ha salvato un passeggero su un volo diretto in Thailandia: l’uomo, infatti, aveva avuto un malore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Fonte: Soccorso Pubblico Franciacorta

Un uomo ha avuto un arresto cardiaco su un volo per la Thailandia e un'altra passeggera è riuscita a salvargli la vita. Il suo nome è Cristina Arrighini. La donna, originaria di Brescia, è volontaria del soccorso pubblico Franciacorta ed è riuscita nell'impresa proprio grazie alla sua esperienza.

Arrighini era diretta in Thailandia per trascorrere una vacanza con la famiglia. A un certo punto, le hostess hanno trovato il quarantenne in stato di incoscienza: era stato infatti colto, come riportato dal quotidiano BresciaOggi, da un malore improvviso. L'equipaggio ha cercato di capire se sul volo fosse presente un medico, ma purtroppo non c'era nessun operatore sanitario.

"Ho visto un capannello di persone attorno a una persona seduta a poca distanza da me. Mi sono avvicinata e ho subito compreso la gravità della situazione", ha spiegato la volontaria. Ha così subito iniziato a praticargli il massaggio cardiaco "sulla base della mia esperienza negli anni di volontariato".

E il suo intervento è stato fondamentale. L'uomo, infatti, ha ripreso subito conoscenza. Avuto notizia di quanto accaduto, il comandante del Soccorso Marco Castelli ha voluto concedere alla donna un elogio scritto: "Il suo comportamento non ci ha però sorpresi. Quando si è soccorritori lo si è nel cuore, diventa uno stile di vita".

Anche la compagnia aerea Etihad Airways le ha inviato una lettera di ringraziamento: "L'assistenza medica da voi fornita potrebbe aver contribuito ad evitare quella che avrebbe potuto trasformarsi in una situazione più grave per l'ospite. Riconosciamo dunque una certa gratitudine per tutto l’aiuto fornito", si legge.