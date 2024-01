Diffonde un appello per trovare il ragazzo che ha salvato il suo fidanzato: “Si chiama Mark, aiutatemi” L’appello diffuso sui social dalla fidanzata di un 36enne rimasto gravemente ferito dopo una caduta in montagna. “Sto cercando la persona che era con lui e ha chiamato i soccorsi, so solo che è canadese e che si chiama Mark. Aiutatemi a trovarlo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

"Ciao a tutti! Ieri il mio fidanzato è rimasto gravemente ferito cadendo durante una escursione al canale ovest della Grigna settentrionale, al momento ricoverato al San Gerardo di Monza! Sto cercando il suo compagno, so solo che è canadese e si chiama Mark, e ha chiamato lui i soccorsi. Spero qualcuno riesca ad aiutarmi! Grazie di cuore".

È l'appello lanciato sui social da Serena Andreoni, che l'ultimo 22 gennaio ha ricevuto una bruttissima notizia al telefono: il suo fidanzato, un 36enne residente ad Arcore, era caduto in un crepaccio durante un'escursione in montagna. Dopo essere precipitato per un centinaio di metri in un canalone nella zona del Rifugio Brioschi, sul Grignone in provincia di Lecco, è stato soccorso da una squadra della XIX delegazione lariana del Soccorso alpino dalla stazione di Barzio con l'appoggio dell'elicottero di Areu decollato da Bergamo: dopo un trauma cranico e lesioni a volto e schiena le sue condizioni restano gravi, sì, ma la sua vita è salva.

Tutto grazie a quel ragazzo che, nel momento della caduta, stava camminando insieme a lui. E ora Serena vuole dire grazie a quel compagno sconosciuto, che ha allertato tempestivamente i soccorsi durante l'escursione in montagna. Di lui si conoscono solo nome e nazionalità, niente di più. Ma forse, grazie alla potenza dei social, potrà finalmente farsi vivo.

"Solitamente quando si chiama il 112 i soccorsi recuperano sia il malcapitato che chi ha chiamato", scrive intanto un commentatore sotto il post di Serena. "Chiedi ai tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone, sicuramente sono partiti da lì. Ti siamo vicini". "Forza, in bocca al lupo!", altri ancora. "Il numero del chiamante viene registrato… contatta la Centrale Operativa tramite 112…speriamo intanto che il tuo compagno possa riprendersi al meglio!".