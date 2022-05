Salgono a tre in Lombardia i contagiati dal vaiolo delle scimmie: due nuovi casi in un giorno In un giorno in Lombardia sono stati registrati altri due casi di positività al vaiolo delle scimmie. Entrambi i pazienti sono ora in isolamento presso il loro domicilio.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Altri due lombardi risultati positivi al vaiolo delle scimmie nel giro di 24 ore. Lo ha annunciato con una nota Regione Lombardia precisando che "il primo paziente è stato diagnosticato positivo dal San Raffaele di Milano con il supporto dell'Asst Sacco, il secondo dall'ospedale di Verona". Nel secondo caso l'uomo si trovava a Verona per lavoro. Dall'assessorato del Welfare tengono a precisare anche che "i casi sono riconducibili a cluster internazionali. Entrambi i pazienti sono ora in isolamento presso il loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non preoccupanti".

Ieri era risultato positivo un uomo di 30 anni

I due nuovi pazienti si aggiungono all'uomo di 30 anni risultato positivi nella giornata di ieri sera. Come confermato dall'ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento per il virus insieme al Policlinico San Matteo di Pavia, il paziente è rientrato da un viaggio tra Germania e Canarie è stato trovato positivo al virus. Per questo motivo è stato ricoverato ed è scattato il tracciamento per risalire ai suoi contatti e tenerli monitorati. L'uomo è comunque in buone condizioni e senza febbre, così come anche i nuovi due casi.