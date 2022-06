Vaiolo delle scimmie in Lombardia, salgono a sedici le persone contagiate Sono saliti a sedici i casi in Lombardia di vaiolo delle scimmie: a farlo sapere è l’assessora al Welfare di Regione, Letizia Moratti attraverso un tweet.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono saliti a sedici i casi di vaiolo delle scimmie in Lombardia: a comunicarlo è stata la stessa assessora e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, attraverso un tweet: "Il sistema di sorveglianza sta monitorando la situazione che al momento non desta preoccupazione". Moratti poi assicura che i laboratori lombardi che hanno isolato e genotipizzato il virus stanno identificando e studiando i casi.

Nessuno presenta sintomi gravi

L'ultimo aggiornamento risaliva al 31 maggio: all'epoca, sempre la direzione al Welfare di Regione, aveva fatto sapere che tutti i cittadini si trovavano in isolamento domiciliare ed erano in buone condizioni di salute. Solo qualcuno potrebbe essere trattenuto in ospedale per questioni tecniche o per l'impossibilità di poter fare l'isolamento in altri luoghi. Su questa nuova infezione virale, gli esperti assicurano di mantenere la calma considerato che – almeno per il momento – nessuno è finito ospedalizzato in gravi condizioni.

Come si trasmette il vaiolo delle scimmie

Per il momento, quello che è noto, è che i sintomi dovrebbero esaurirsi autonomamente in massimo tre settimane. Il contagio dovrebbe avvenire attraverso i droplet e cioè i fluidi corporei che il nostro organismo produce. I sintomi sono febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena e ingrossamento dei linfonodi. Dovrebbero anche emergere delle pustole sulle mani. Per accertare la positività bisogna sottoporsi a tampone. Intanto l'Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che le indagini sono ancora in corso per capire come sia stata possibile che il virus sia comparso improvvisamente e contemporaneamente in diversi Paesi.