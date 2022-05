Salgono a 11 i casi di vaiolo delle scimmie in Lombardia Sono saliti a undici i casi di vaiolo delle scimmie trovati in Lombardia. Tutti i pazienti sono italiani e stanno bene. Ora sono in isolamento domiciliare.

Sono saliti a undici i casi di vaiolo delle scimmie trovati in Lombardia. Lo ha fatto sapere la direzione del Welfare della Regione spiegando che tutti i pazienti contagiati sono cittadini italiani che al momento si trovano in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. Per tutti, è stato aggiunto, il cluster è estero. Gli esperti hanno ribadito l'invito alla calma in quanto la situazione può essere gestita con consapevolezza essendo questo virus diverso dal Covid.

Come riportato dalla Regione, cinque degli undici pazienti positivi al vaiolo delle scimmie risiedono nel territorio di Ats Milano, che comprende anche la provincia di Lodi, tre nel territorio di Ats Brianza, uno nel territorio di Ats Brescia, uno in quello di Ats Pavia e uno nell'area di Ats Valpadana. Cinque degli undici casi sono stati diagnosticati dai laboratori di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'ospedale Sacco. Altri cinque invece dai laboratori della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, mentre un caso è stato trovato dall'ospedale di Verona.

Gli esperti invitano alla calma: È un virus noto

Gli esperti continuano a ribadire che è bene non dare vita a nuove psicosi. Lo stesso Oms ha parlato di un virus che si conosce da quarant'anni e che la situazione è sotto controllo. Un'eventuale diffusione del virus, comunque, sarebbe maggiormente gestibile in quanto il vaiolo delle scimmie, ha detto ancora l'Oms, è molto diverso dal Covid-19, responsabile della pandemia scoppiata ormai due anni fa.