Sale sul dosso e finisce contro una pianta: grave ragazzino di 17 anni Un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Osnago (Lecco): il giovane è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravissime.

Nella mattinata di oggi, sabato 8 aprile, si è verificato un gravissimo incidente stradale a Osnago, comune che si trova nella provincia di Lecco: un adolescente, che si trovava alla guida di una moto, è finito contro una pianta. È stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Il ragazzino ha perso il controllo della moto dopo aver preso un dosso

Sulla base dei rilievi svolti dalle forze dell'ordine in via Trento, sembrerebbe che l'incidente sia stato causato dal ragazzo stesso. Non ci sono infatti altri veicoli coinvolti. Molto probabilmente, il 17enne ha perso il controllo di una moto Ktm dopo aver preso un dosso. Il ragazzino è finito poi sul marciapiedi ed è andato a sbattere contro una pianta. Un impatto davvero violento considerate i traumi che ha riportato.

È stato trasportato con un elicottero in ospedale

Chi ha assistito all'incidente, ha chiamato immediatamente i soccorsi. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha fatto partire subito la macchina dei soccorsi. La sala operativa ha quindi inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Considerate le condizioni del ragazzo, gli operatori sanitari hanno deciso di trasportarlo con un elicottero all'ospedale Niguarda di Milano dove è ancora ricoverato.

Per il momento non è stato reso noto che tipo di ferite abbia riportato né se sia in pericolo di vita o se si stia riprendendo. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda nella speranza, sopratutto, che il ragazzo possa riprendersi presto.