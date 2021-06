Pace fatta tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente dell'Inter Steven Zhang. Il numero uno del club nerazzurro si è recato nella giornata di ieri, mercoledì 16 giugno, in Comune per comunicare la permanenza del gruppo Suning a guida dell'Inter, confermando l'impegno nel medio-lungo termine. Ciò significa che Zhang ha finalmente comunicato al Comune che la famiglia può dare certezze della sua presenza per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro, il cui dibattito ha portato a toni spesso accesi tra le due parti. Solo lo scorso 27 maggio, infatti, il sindaco di Milano Beppe Sala aveva dichiarato di essere stato "svillaneggiato dall'Inter solo perché mi sono permesso di chiedere garanzie prima di affidare dei lavori da 1,2 miliardi su terreni nostri, e forse qualche ragione ce l'avevo".

Zhang: Resto e costruisco lo stadio

L'incontro andato in scena ieri tra Zhang, Sala e l'amministratore delegato per l'area corporate Alessandro Antonello ha riportato il sereno. In una nota ufficiale diffusa da Palazzo Marino, si legge che "durante l'incontro il presidente dell'Inter ha confermato al sindaco di Milano l'impegno a medio-lungo termine della proprietà nel club". Inoltre, si legge ancora, "il presidente Steven Zhang ha rimarcato l'importanza strategica del progetto nuovo stadio per Milano, in particolare nell'ottica dell'auspicata ripresa economica della città. Il sindaco, ribadendo che la continuità nella proprietà dell'Inter è un aspetto fondamentale per la prosecuzione dell'iter autorizzativo del nuovo stadio, ha preso atto con soddisfazione delle parole di Steven Zhang". Il sindaco Sala, grande tifoso interista, ha colto l'occasione per complimentarsi per il successo in campionato con la conquista dello scudetto a circa dieci anni di distanza dall'ultimo trionfo.