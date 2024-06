video suggerito

Ruben Gianzini a 16 anni è il campione europeo di Pokemon: andrà alle Hawaii per il torneo mondiale Ruben Gianzini, 16enne di Somma Lombardo (Varese) e studente al liceo linguistico Crespi di Busto Arsizio, è il numero uno del videogioco di Pokémon dopo aver conquistato il titolo ai Video Game Championship Pokémon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

A soli 16 anni è in vetta alla classifica di un campionato europeo. "Ma ha iniziato solo l'anno scorso, nel giro di pochi mesi ha sbaragliato tutti gli avversari", assicura la mamma. È Ruben Gianzini, giovanissimo di Somma Lombardo (Varese) e studente al liceo linguistico Crespi di Busto Arsizio: da pochi giorni è anche il numero uno del videogioco di Pokémon, dopo aver conquistato il titolo ai Video Game Championship Pokémon appena disputati a Bologna.

E così adesso, per il 16enne, arriva la sfida più grande. Ovvero il torneo mondiale che si giocherà nella città di Honolulu, Hawaii, il prossimo agosto. "Faremo sacrifici ma è un’occasione imperdibile. Con lui andrà la sorella Rebecca. Io starò a casa a fare il tifo per Ruben, il mio campione", racconta la mamma Barbara a VareseNews. "Siamo davvero orgogliose di lui, ha passione e capacità. Grazie a questo gioco supera le barriere e i problemi relazionali, riesce ad entrare in una dimensione sociale che lo aiuta e gli dà anche tante soddisfazioni".