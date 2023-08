Rubate 4 borse nel negozio di Hermes, il furto da oltre 90mila euro in centro a Milano Fra le borse rubate nel negozio Hermes di via Montenapoleone a Milano anche la Birkin Himalaya del valore di 50mila euro. I carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere per individuare i ladri.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sono ben quattro le borse che sono state rubate nel negozio monomarca di Hermes di via Montenapoleone a Milano. Fra queste c'è anche la Birkin Himalaya, interamente in coccodrillo, che da sola vale circa 50mila euro. Per questo l'intero bottino del furto ammonta a oltre 90mila euro. I carabinieri della Compagnia Duomo stanno analizzando i filmati delle telecamere per cercare di rintracciare i ladri.

Il furto da Hermes

Lo scorso lunedì, 7 agosto, alcuni dipendenti del negozio di Hermes in via Montenapoleone a Milano stavano effettuando un controllo sulle borse in lodo giacenza. Aprendo alcune custodie, si sono accorti che le borse non coincidevano con i modelli che avrebbero dovuto trovarci all'interno. In seguito hanno fatto una verifica incrociata con i numeri seriali e hanno appurato che i preziosi erano stati sostituiti con altri, dello stesso marchio, ma di valore nettamente inferiore.

In particolare si sono insospettiti quando hanno visto che al posto della Birkin Himalaya, interamente realizzata con pelle di coccodrillo, c'era una borsa diversa e soprattutto con un prezzo molto più basso, considerando che solo quel modello costa ben 50mila euro. Verificando poi altre custodie, hanno individuato altri tre modelli sostituiti. Quindi hanno immediatamente chiamato i carabinieri per sporgere denuncia.

Le indagini dei carabinieri

I militari della Compagnia Duomo si sono immediatamente recati sul posto e hanno avviato le indagini, che purtroppo non saranno facili da condurre in quanto non si sa neanche quando sarebbe avvenuto il furto. La sostituzione dei modelli con altri di minore valore è, infatti, stata scoperta qualche giorno fa, ma potrebbe essere avvenuta in qualsiasi momento. Quello che è certo è che il negozio non ha mai avuto segni di infrazione o scasso.

L'unica arma che resta agli investigatori è quindi quella di visionare i filmati delle telecamere del punto vendita sin da quando le borse sono arrivate nel loro magazzino e interrogare i vari dipendenti al fine di individuare eventuali anomalie. Ma intanto è possibile che le borse siano già state rivendute sul mercato nero.