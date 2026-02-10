milano
Rubarono il trolley con 240mila euro di gioielli alla moglie di Fabio Capello a Malpensa: condannate 4 persone

I responsabili del furto del trolley della moglie di Fabio Capello a Malpensa, avvenuto a giugno 2017, sono stati condannati a pene tra i 2 anni e 6 mesi e i tre anni.
A cura di Francesca Caporello
Aeroporto di Malpensa – immagine di repertorio
Aeroporto di Malpensa – immagine di repertorio

Sono stati tutti e quattro condannati – a pene comprese tra i 2 anni e 6 mesi e i tre anni – i responsabili del furto del trolley della moglie di Fabio Capello a Malpensa, avvenuto a giugno 2017. Inoltre, dopo essersi impossessati della valigia, ricettarono i gioielli trovati all'interno, di un valore intorno ai 240mila euro. La sentenza in primo grado è stata pronunciata oggi, martedì 10 febbraio, dal giudice del tribunale di Busto Arsizio (Varese) Roberto Falessi.

Stando a quanto si apprende Fabio Capello – ex mister di Milan, Juve e Real Madrid – e la moglie dimenticarono, di ritorno dalla Germania, un trolley su un marciapiede dell'aeroporto di Malpensa. Nel bagaglio non era un semplice bagaglio: ma all'interno erano contenuti orologi e bracciali Cartier, gioielli in platino e diamanti, un anello di Buccellati, collane di perle, due IPhone, un Apple watch e persino un Buddha in corallo. Il tutto per un totale di oltre 240mila euro.

L'ex allenatore si accorse di aver dimenticato una valigia purtroppo solo quando ormai era troppo tardi e si trovava già su un taxi diretto a Lugano. Chiamò in aeroporto ma del trolley da migliaia di euro non c'era più traccia. La valigia era infatti stata nel frattempo presa da un dipendente di un parking che, insieme al suo titolare, la aprì in azienda. I due trovandosi davanti a un vero e proprio tesoro si attrezzarono per piazzarlo. Capello, nel frattempo, aveva sporto denuncia.

