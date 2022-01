Rubano un’auto e fanno un incidente: arrestati due ragazzi di 18 e 21 anni Due ragazzi di 18 e 21 anni sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso: i due hanno rubato un’auto e poi, per sfuggire ai controlli della polizia, sono scappati provocando un incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

Un frame del video (Fonte: Questura di Milano)

Hanno rubato un'auto a Cantù e poi, nel tentativo di scappare dai controlli delle forze dell'ordine, hanno commesso un incidente con quest'ultima. I fatti risalgono alla mattina del 25 ottobre scorso: nello stesso pomeriggio sono stati fermati e arrestati per aver derubato due persone alla stazione di Seveso. I due sono stati poi portati dai carabinieri al carcere di Monza. Oggi, lunedì 3 gennaio, dopo ulteriori accertamenti la polizia di Stato ha notificato ai due un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

L'auto rubata e l'incidente

Sulla base delle indagini della polizia, i due – nella mattinata del 25 ottobre, intorno alle 11 – hanno spinto a terra con violenza il conducente di un'auto e sono scappati con il mezzo. I fatti sono accaduti nella piazzola di un centro commerciale a Cantù. I due, con l'auto rubata, si sono diretti verso Milano. Intorno alle 12.15, una volante del commissariato Greco Turro ha visto l'auto che percorreva la strada ad altissima velocità e ha cercato di fermare i due.

L'arresto dopo la rapina a due passeggeri del treno

Nel tentativo di sfuggire ai controlli, hanno investito un'auto che si trovava tra via Moro e via Oriani. I due, come mostrato nel video, sono poi scesi dalla macchina e sono scappati. Dagli accertamenti della polizia, è poi emerso che sempre il 25 ottobre, intorno alle 18.30, i due erano stati arrestati dai Carabinieri per aver rapinato due passeggeri alla stazione. Hanno portato via degli occhiali da sole e un monopattino elettrico. Oggi i poliziotti hanno eseguito e notificato la misura cautelare ai due che si trovano in carcere a Monza.