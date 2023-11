Ruba l’orologio con la tecnica dell’ombrello: in cosa consiste La polizia ha arrestato nella serata del 9 novembre un 24enne che aveva appena rubato un orologio da 8mila euro a un turista. Il ragazzo aveva usato la tecnica dell’ombrello coprendo la complice che era con lui.

Un 24enne è stato arrestato nella serata di ieri, giovedì 9 novembre, per furto aggravato in concorso. Il giovane aveva rubato un orologio dal valore pari a 8mila euro a una coppia di turisti filippini che stavano passeggiando in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Con lui c'era una complice che è riuscita a fuggire con la refurtiva e con la quale aveva messo in atto la "tecnica dell'ombrello".

Il colpo nella Galleria Vittorio Emanuele

Gli agenti della sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Squadra mobile avevano riconosciuto il 24enne e la complice durante i soliti controlli antifurto in centro. Il ragazzo, di origine romena, era stato già indagato in passato dai carabinieri di Pesaro e lo scorso 17 settembre era rimasto coinvolto in una rapina ai danni di un egiziano in piazza Duca d'Aosta.

Per questo motivo, i poliziotti che erano in borghese avevano deciso di seguire i loro spostamenti fino in piazza Duomo. Arrivati davanti alla Galleria Vittorio Emanuele, i due hanno preso di mira una coppia di turisti filippini e hanno iniziato a pedinarli. Ad un certo punto, il 24enne ha aperto un ombrello per coprire la complice che nel frattempo ha aperto il borsello del turista 48enne e gli ha sfilato un orologio marca Breitling dal valore di 8mila euro.

L'arresto del 24enne e la fuga della complice

Riconoscendo la ormai ben nota "tecnica dell'ombrello", gli agenti che hanno assistito al corpo sono intervenuti: alcuni di loro hanno parlato con il turista, informandolo del fatto che era appena stato derubato dato che non si era accorto di nulla, e gli altri si sono messi all'inseguimento dei ladri.

Il 24enne è stato fermato quando ormai era sceso nella stazione della metropolitana Duomo, mentre la sua complice è riuscita a seminare i poliziotti tenendo con sé la refurtiva.