Ruba in un negozio a Milano e poi minaccia security con le cesoie, arrestato: "Se non mi lasciate andare, vi ammazzo" un uomo è entrato in un negozio di Milano e ha minacciato gli addetti alla sicurezza con le cesoie. Il 29enne è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, martedì 18 marzo, un uomo è entrato in un negozio di Milano e ha minacciato gli addetti alla sicurezza con le cesoie. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che lo hanno arrestato. Non ci sarebbero alcune persone ferite.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, poco dopo le 15, un uomo di 29 anni sarebbe entrato all'interno del punto vendita Aumai lungo via Padova a piazzale Loreto. Avrebbe provato a rubare portafogli e accendini. È stato subito scoperto dal personale addetto alla sicurezza e bloccato. Avrebbe quindi estratto le cesoie e avrebbe detto: "Se non mi lasciate andare e chiamate la polizia, vi ammazzo".

In quel frangente sono arrivati gli agenti della polizia, che erano impegnati in un presidio di sicurezza rafforzato che è stato proprio disposto per la zona di via Padova. I poliziotti hanno infatti notato un capannello di persone fuori dal punto vendita. Hanno poi visto il 29enne che brandiva le cesoie e minacciava i dipendenti. È stato quindi fermato e arrestato: è accusato di rapina aggravata. È stato inoltre trasferito in carcere a San Vittore.

È stata poi recuperata la merce rubata: si trattava di cinque portafogli a cui aveva rimosso l'antitaccheggio e di diversi dispenser di accendini. Il valore totale era di circa duecento euro.